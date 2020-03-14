SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Suruçlu gençlerin başarısı ilçede hokeye ilgiyi artırdı - Spor
Spor

Suruçlu gençlerin başarısı ilçede hokeye ilgiyi artırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde takımın kurulum aşamasında sporcu bulmakta zorlanan Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği, kısa sürede elde ettiği başarılarla Süper Lig'e yükselmesinin ardından ilçedeki gençlerin salon hokeyine olan ilgisi yaklaşık 10 kat arttı.

14.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:42
Suruçlu gençlerin başarısı ilçede hokeye ilgiyi artırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde takımın kurulum aşamasında sporcu bulmakta zorlanan Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği, kısa sürede elde ettiği başarılarla Süper Lig'e yükselmesinin ardından ilçedeki gençlerin salon hokeyine olan ilgisi yaklaşık 10 kat arttı.

İmkansızlıklar içinde kısa sürede büyük başarılar elde eden kulüp sporcularının sergiledikleri yüksek performans sonrası Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği erkek takımı, bu yıl Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösterdi.

Beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı önderliğinde 2015 yılında kurulan takıma o dönemde sporcu bulmakta zorlanan yönetim, 12 oyuncuyla başlanan salon hokeyinde elde edilen şampiyonlukların ardından 5 yılda lisanslı sporcu sayısını yaklaşık 10 kat artırarak 114'e ulaştırdı.

Yeni sezonda ligde daha iyi başarılara imza atmak isteyen kulüp yönetimi, hem lisanslı sporcu sayısını artırmayı hem de Suruç'u hokeyin merkezi yapmayı hedefliyor.

Suruç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Elmaser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hokeyin merkezi olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çocuklara sporu sevdirmek için başta hokey olmak üzere çeşitli spor dallarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Elmaser, ilçede hokey branşına ilginin her geçen gün daha da arttığını anlattı.

Elmaser, çocukların hokeyi benimsediklerini aktararak, "Suruç'ta çok güzel bir hava yakalandı. Çocuklar da bu sporu sevdiler, benimsediler. Kendisini bu işe veren bir hocamız var. Hocanın gayretiyle beraber çocuklar da başarıyı tattılar. Başarıyı çocuklar tadınca haliyle bu spor branşı sevildi. Daha da güzel bir yere gidecek." dedi.

"Her okulda hemen hemen öğrenci gelmeye başladı." diyen Elmaser, "Futbolda bu başarıyı yakalayamadık. Salon hokeyinde bu başarıyı yakaladık. Çocuklarımız bunu görünce de daha çok motive oldular. Her okulda hemen hemen öğrenci gelmeye başladı. Bizi ziyaret edip 'bizi de bu branşa kaydedin, biz de kendimizi bu branşta kendimizi göstermek istiyoruz' diyen öğrencileriz var." şeklinde konuştu.

Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği Antrenörü Abit Bostancı da ilçede hokey branşına okul takımıyla başladıklarını ifade etti.

2015-2020 yılları arasında bütün bölgelerde şampiyon olduklarına dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:

"Başarılı olmaya başlayınca kendi kulübümüzü kurduk. Çocuklarımızın hepsini Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneğine lisanslı birer sporcu olarak devam etmesini sağladık. Şuan başarılı bir şekilde ilerliyor. Suruç anlamında hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Bir tarafta küçük yaş grubu takımımız bir tarafta çalışırken bir tarafta yıldız grubumuz çalışıyordu, bir tarafta da 18 yaş altı ve büyükler grubumuz çalışıyordu. Fabrikası Bilgi Ortaokulu olan sporcularımızın hepsi birer lisanslı sporcu olarak aktif bir şekilde antrenmanlarını yapıyor."

"Suruç'ta hokey branşını bir kültür haline getireceğiz"

Suruç'ta hokey kültürünü oluşturmak istediklerini ve bu yönce çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bostancı, "Sokakta gezerken bile her çocuğun elinde bir stick (hokey sopası) göreceksiniz. Bizim hedefimiz buydu. İnşallah bu sene de farklı okullara bu branşı yayıp Suruç'ta hokey branşını bir kültür haline getireceğiz. Lisanslı sporcu sayımızı her gün artırıyoruz. Yetenek seçim çalışmalarına da başladık. Her geldiğimiz müsabaka sonrasında talep geliyor. Geçen yıl Trabzon'da play-off'ta şampiyon olduğumuzda billboardlarda yayınlanan o haberimizi duyan veliler numaramı bulup 'hocam benim çocuğum da hokey branşına başlayabilir mi?" diye arıyorlar. Bana sosyal medyadan çok mesaj atan oluyor. Bunlar bizi gerçekten çok mutlu eden durumlar." ifadelerini kullandı.

Bostancı taleplere yetişemediklerini dile getirerek, kulüpte 18 yaş altıda 24, 21 yaş altıda ve büyüklerde 20, yıldız grubunda 20, küçükler grubunda 24, kız yıldızlar grubunda ise 26 lisanslı sporcu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Spor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Spor
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Spor
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Spor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü Spor
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Spor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Berat Albayrak İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Suruçlu gençlerin başarısı ilçede hokeye ilgiyi artırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:19:13. #1.14#