Suruç'un yarış atları bölge ekonomisine katkı sağlıyor
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Suruç'un yarış atları bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Türkiye'de safkan Arap yarış atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetiştirilen taylardan elde edilen gelir, bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Suruç'un yarış atları bölge ekonomisine katkı sağlıyor
24.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:22

Türkiye'de safkan Arap yarış atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetiştirilen taylardan elde edilen gelir, bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Suruç Ovası'nda yüzlerce ailenin geçimini sağladığı Arap atı yetiştiriciliği, Osmanlı döneminden kalan bir kültür ve geleneğin devamı olarak da yaşatılıyor.

Osmanlı döneminde Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan ilçede, önemli ekonomik getiri sağlayan yarış atı bakımı ve yetiştiriciliği aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Her yıl ilçede yetiştirilen yüzlerce tay, Türkiye'nin dört bir yanındaki hipodromlarda yarışarak sahiplerine büyük paralar kazandırırken bir yandan da yüksek fiyatlarla meraklılarına satılıyor. Taylardan elde edilen gelir ise bölge halkının ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'deki yarış atlarının önemli bölümünün Suruç'ta yetiştirildiğini söyledi.

Sulama yatırımları sayesinde ovada at yetiştiriciliği imkanlarının her geçen gün kolaylaştığını belirten Yıldız, "Bölgede tarımın tekrardan canlanması yetiştiriciliğe, hayvancılık sektörüne de yansıdı. Tabii bunun öncülüğünü yapan yarış atlarıdır." dedi.

Yıldız, bölgede yüzlerce ailenin, geçimini yarış atı yetiştiriciliğinden elde ettiği gelirle sağladığını kaydetti.

Yetiştirilen tayların büyük bölümünün kısa sürede hipodromlarda boy gösterdiğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Suruç'ta yılda yaklaşık 700 safkan Arap yarış tayı yetiştirilip, Türkiye'nin çeşitli hipodromlarına yarışlara katılmak üzere götürülür. Bölgeden yetişen atlar yarışlarda büyük başarılar elde ediyor. Suruç, Arap yarış atçılığının merkezi diyebiliriz çünkü her evde, her köyde mutlaka birkaç tane damızlık at ve tay var. Yetiştirilen yarış atları bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Şanlıurfa'ya ekonomik anlamda yıllık 15 milyon lira civarında yetiştiricilik primi dağıtılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 40'ı Suruç'ta dağıtılmaktadır. Atçılık camiasıyla gelen bir ikramiyenin, paranın bütün esnafa da yansıdığını görüyoruz. Yani bölgenin hepsine bir canlılık geliyor."

"Yarış atlarının yetiştirilmesi ve bakımı zor"

Yarış atı yetiştiricilerinden Ahmet Abar da yılda ortalama 15 tayı yarışlara hazırladığını ifade etti:

Altı yıldan bu yana yarış atı yetiştirmekle uğraştığını anlatan Abar, "Yarış atlarının yetiştirilmesi ve bakımı zor oluyor. Bir tay yetiştirirken damızlığı alıp bir yıl bakıyorsun. 23 tane damızlık atımız var. Doğumunu gerçekleştirenler oldu. Hamile olan atlar var. Çiftliğimizde şu anda toplam toplam 40 at var. Bunların bir kısmı yakın zamanda yarışlarda boy gösterecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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