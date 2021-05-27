Suruç'taki canlı bomba saldırısına ilişkin yargılanan sanığın 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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Suruç'taki canlı bomba saldırısına ilişkin yargılanan sanığın 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Suruç'taki canlı bomba saldırısına ilişkin yargılanan sanığın 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili yargılanan tutuklu sanık hakkında, yaşamını yitirenler yönünden 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili yargılanan tutuklu sanık hakkında, yaşamını yitirenler yönünden 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, avukatlar ve mağdur yakınları ile davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Şahin, önceki savunmasını tekrarlayarak saldırıyla ilişkisinin bulunmadığını öne sürüp, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, beraatini talep etti.

Aralarında Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel'in de bulunduğu avukatlar ise dosyada eksiklilerin bulunduğunu iddia ederek, sanık Şahin'in mahkemeye getirilerek yüz yüze savunma yapmasını istedi.

Mahkeme savcısı ise mütalaasında, tutuklu sanığın, hayatını kaybeden 34 kişi için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu. Savcı ayrıca, sanığın yaralanan 70 kişi için de 70 kez 20'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Sanığın tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve taşınması suçundan da 4 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen savcı, davanın firari sanıkları İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi'nin dosyalarının ise ayrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasına karşı sanık ve avukatların savunması için süre verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2'si firari 3 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34 kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70 defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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Suruç'taki canlı bomba saldırısına ilişkin yargılanan sanığın 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Haberler
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