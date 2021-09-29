Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 6 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 6 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görülen davanın 20. duruşması, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya müdahil 21 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti, beraat talebinde bulundu.

Avukatlar ise saldırının bağlantılarının detaylıca aydınlatılmasını talep ederek, adil ve bağımsız yargılama yapılamayacağına inandıklarını savundu, mahkeme heyetinin davadan çekilmesini istedi.

Sanığın beraat, avukatların da heyetin davadan çekime talebini reddeden mahkeme, avukatlara heyetin reddine ilişkin bir üst mahkemeye itiraz hakkı dolayısıyla süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Şafak Sezer Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Muslera Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:12:32. #1.17#