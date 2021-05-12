Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
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Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler

Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Suruç ilçesinde bir çiftçi kuraklığın zirve yaptığı yaz aylarında görenleri şaşırtan mağduriyet yaşıyor.

Şanlıurfa Suruç ilçesinde bir çiftçi kuraklığın zirve yaptığı yaz aylarında görenleri şaşırtan mağduriyet yaşıyor. Çiftçinin evi ve arazisi sular içerisinde kalırken, köyde Venedik'i hatırlatan görüntüler ortaya çıkıyor.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Yazıköy Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Sabri Alpfidan, çevresindeki ve bölgedeki diğer çiftçilerin kuraklığı tam anlamıyla hissettiği yaz aylarında bir garip mağduriyet yaşıyor. Çukur bölgede kalan evi ve arazisi, yer altından sızan suların içerisinde kalıyor. Venedik'i hatırlatan görüntüler oluşurken çiftçi, sızan lağım suları ve çöpler nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

Bu yıl bile defalarca kez evindeki ve arazisindeki suyu boşaltan Alpfidan ama yine içeriye su dolduğunu kaydetti. Evinin yaz kış, sular altında kaldığını ama bilinçsiz sulamanın arttığı yaz aylarında bu mağduriyeti daha çok yaşadığını anlatan Sabri Alpfidan, defalarca yetkililere başvurduğunu onların da suları tahliye ettiğini söyledi. Yetkililerin de duruma şaştığını ve pek yapacak bir şeylerinin olmadığını belirten Alfidan, "Bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yoksa ailemle birlikte buradan taşınmak zorunda kalacağım. Nereye gideceğiz, ne yapacağız tabii onu da bilmiyoruz" diyerek yardım istedi. - ŞANLIURFA

Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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