Suruç'ta trafik denetimleri
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Suruç'ta trafik denetimleri

Suruç'ta trafik denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisler maske, emniyet kemeri ve ehliyet kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisler maske, emniyet kemeri ve ehliyet kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bölge trafik ekipleri, maske, emniyet kemeri ve ehliyet denetimi yaptı. İlçe girişinde gerçekleştirilen uygulamada araç evrakları, sürücü belgeleri, maske ve emniyet kemeri kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesen polis ekipleri, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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