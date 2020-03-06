Suruç'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA