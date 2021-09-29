Suruç'ta Taziye Evlerindeki Halılar Kaldırıldı - Haberler
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Suruç'ta Taziye Evlerindeki Halılar Kaldırıldı

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Suruç'ta Taziye Evlerindeki Halılar Kaldırıldı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı tutulan taziye evleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden açılmasıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Suruç'taki tüm taziye evlerindeki halılar kaldırıldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı tutulan taziye evleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden açılmasıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Suruç'taki tüm taziye evlerindeki halılar kaldırıldı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla Suruç'taki tüm taziye evlerinde başlatılan hummalı çalışma ile halılar kaldırıldı. Yıkama ve dezenfektasyon işlemleri yapılan taziye evlerinin 09. 00-19. 00 saatleri arasında açık olmaya devam edeceğini belirten Kaymakam Kenan Aktaş, halıların kaldırılmasının temizlik ve fiziki mesafe kuralına uyumu kolaylaştıracağını söyledi.

Taziye evlerinde yiyecek içecek ikramı da yapılmayacağını hatırlatan Aktaş, taziye evlerinden kaldırılan halıların ihtiyacı olan camilere verileceğini ifade etti.

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