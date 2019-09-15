Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

15.09.2019 20:00

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde amca çocukları arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada, M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinde Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere, biber gazıyla müdahale etti.

Olayla ilgili M.K. ve A.K, gözaltına alınırken polis, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA