Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
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Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı

Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerine su verilmesiyle bazı yerleşim yerlerinde su baskınları meydana geldi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerine su verilmesiyle bazı yerleşim yerlerinde su baskınları meydana geldi. Mahalle halkı, kum torbaları ile set kurarak önlem almaya çalıştı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı'nda dünyanın en uzun 5'inci tüneli olarak geçen Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında tarım arazilerine su verilmeye başlandı. Su akışı ile birlikte bazı yerleşim noktalarında taban suyu yükseldi. Uysallı ile Kovalı mahalleleri halkı, suları engellemek için evlerin önüne kum torbaları koyarak set kurdu. Suyun yönünü değiştirmeye çalıştıklarını belirten mahalle halkı, tarladaki ürünlerinin toplamadan kuruduğunu söyledi.Mağdur olduklarını belirten mahalleli Mehmet Dindar Yıldız, "Suruç'ta 3 yıldır her sulama döneminde bu sorunu yaşıyoruz. Tarım sulamasında kullanılan su nedeniyle perişan durumdayız. Her tarafımızı su basmış. Ağaçlarımız kuruyor. Evlerimiz yıkılmak üzere, hayatımız altüst oldu. Tam üç yıldır bu halde yaşıyoruz. Uysallı İlköğretim Okulumuz da dahil birçok evi su bastı. Bir an önce bu duruma bir el atılmasını istiyoruz" diye konuşu.


Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı
Suruç'ta taban suyu yükseldi, tarla ve evler su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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