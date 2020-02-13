Suruç'ta sokak hayvanları unutulmadı

13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:36

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.

Kentte dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri sokak hayvanları için ilçe merkezine ve kırsal mahallelere ekmek bıraktı.

Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Ramazan Güner, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Güner, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Müdürlüğümüz Suruç'ta yağan kar münasebeti ile 'Hz. Ömer'in dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkenin kuşları aç demesinler' düsturu ile sokak hayvanları için belirli yerlere yiyecek bıraktık." dedi.

Kaynak: AA