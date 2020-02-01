Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada
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Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

01.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:25
Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada

'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesinde bulunan Mızar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil devrildi. Otomobilin devrilme anları ise, caddede yer alan güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Sürücünün kaza sonrası araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı görüntülere yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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