Suruç'ta otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Bilal öldü
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Suruç'ta otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Bilal öldü

Suruç'ta otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Bilal öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 4 yaşındaki Bilal Ali, hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 4 yaşındaki Bilal Ali, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Suruç'a bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 33 EY 666 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Bilal Ali'ye çarptı. Ağır yaralanan Bilal Ali, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Ali, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Kaza sonrası otomobil sürücüsü F.S. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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