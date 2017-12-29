Suruç'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Halil Sudun'nun kullandığı 46 P 9557 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Halil Sudun ile otomobilde bulunan Osman Sudun, Abdullah Sudun, Salih Zeybel ve Mustafa Zeybey yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



- Şanlıurfa