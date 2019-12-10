Suruç'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştı.
10.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:34
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
- Şanlıurfa
Kaza, öğle saatlerinde Suruç'un Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 6 yaralı, ihbarla gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Şanlıurfa
Kaynak: DHA