Suruç'ta kurulması planlanan 28 seradan 8'i tamamlandı
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Suruç'ta kurulması planlanan 28 seradan 8'i tamamlandı

Suruç'ta kurulması planlanan 28 seradan 8'i tamamlandı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinin desteğiyle ilçede seracılığın yaygınlaştırılması amacıyla kurulması planlanan 28 seradan 8'inde üretim başladı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinin desteğiyle ilçede seracılığın yaygınlaştırılması amacıyla kurulması planlanan 28 seradan 8'inde üretim başladı.

Suruç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal hizmetlerinin yanı sıra ilçe ekonomisinin gelişmesine de katkı sağlayan Suruç Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliğiyle ilçede seracılığın başlatılmasına yönelik proje geliştirdi.

Proje kapsamında kurulması planlanan 28 seradan 8'i tamamlanarak üretime başlandı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş, biber, patlıcan, domates ve salatalık gibi ürünlerin hasat edildiği seralarda incelemelerde bulundu, üreticilerle sohbet etti.

İlçede 7 yıldır yaklaşık 700 dönümün devlet projeleriyle sulandığını ve bu sayede bölgedeki ürün çeşitliliğinin arttığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"İlçe halkımızın refahını, ekonomik gelir düzeyini artırmak için de önemli projeler geliştiriyoruz. Suruç'un bereketli topraklarının suyla buluştuğu ovada seracılık ilçe halkının yeni gelir kapısı oluyor. Dolayısıyla özellikle suyun gelmesiyle birlikte Suruç ovamızda hakikaten ürün çeşitliliğini, verimini artırdık. Şimdi tarımı daha üst seviye artırma adına Suruç'umuzda yine seracılığı artırmak istiyoruz. Bununla ilgili farkındalığı artırma adına bir çalışma yaptık. Seracılıkta yaz kış ürün ekilebilir ve hasadı gerçekleştirebilir. Dolayısıyla seracılığı Suruç'ta artırmak suretiyle tarımla uğraşan çiftçilerimizin ekonomik refahını inşallah artıracağız. İlk defa 8 adet sera projesini an itibarıyla fiil olarak gerçekleştirdik. İnşallah biz bu seracılığı Suruç'umuzda daha da ileri safhalara getireceğiz. İlk etapta 8 sera üretime başladı. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10 sera şeklinde projemizi geliştirmeyi planladık. Suruç hem pamuk hem mısır hem buğday, ayrıca iklimin getirdiği o güzel koşullar dolayısıyla da seracılığın önemli bir merkezi olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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