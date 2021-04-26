Suruç'ta hizmet atağı
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Suruç'ta hizmet atağı

Suruç'ta hizmet atağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suruç halkının beklediği çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçeye kazandırdığı hizmetlerle adeta ilçenin çehresini değiştirdi.

Suruç halkının beklediği çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçeye kazandırdığı hizmetlerle adeta ilçenin çehresini değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesine ait 185 araç,283 personel ve yüklenici firmalara ait iş makinesi ve ekipmanlarla kırsal alan da 40 noktada hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, Suruç ilçesine adeta çıkarma yaptı. Bölgenin önemli bir geçiş güzergahı olan Suruç ilçesindeki yolları yenileyen ve asfalt serimine hazır hale getiren Büyükşehir ekipleri 40 kilometre mekanik yol, 6 bin 900 ton asfalt ile yolların bakım onarımları tamamlanırken bin 352 metre beton boru döşeme işlemi de gerçekleştirildi. Kendi asfaltını üretecek konuma gelen ve dışarıya bağımlılığı azaltarak bu durumu yatırıma dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 asfalt sezonu için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, hali hazırda Suruç kırsalında 5 ayrı noktada hizmet veriyor. Merkezde yaptığı yeni yol açma, asfaltlama çalışmaları, yatırım ve düzenleme çalışmalarıyla Şanlıurfa'yı bölgesinde örnek bir şehir haline getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, eşit hizmet anlayışı ile hareket ederek kırsal ilçe ve mahallelerinde de önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 217 kilometre greyderle ve malzemelerle bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 79 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların yazın tozdan kışın ise çamurdan etkilenmemeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Suruç'a yapılan hizmetlerden ötürü memnuniyetlerini dile getiren bölge muhtarları belediyenin çalışmalarıyla yollarının daha konforlu ve kullanışlı hale geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Suruç'ta hizmet atağı
Suruç'ta hizmet atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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