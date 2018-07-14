Suruç'ta Görevlendirmenin Farkı Hizmete Yansıdı

RAUF MALTAŞ - İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesince 22 ayda sunulan hizmet, ilçenin 22 yıllık belediyecilik dönemine fark attı.

Terör örgütü PKK'nın özellikle Kobani olaylarında adeta lojistik üs olarak kullandığı Suruç Belediyesinde, 22 ay önce yapılan görevlendirmenin ardından başlatılan hizmet seferberliği dikkati çekiyor.

Daha önce terör örgütü PKK'ya aktarıldığı raporlarla tespit edilen belediye bütçesinin tamamı şu anda yatırıma ayrılıyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz öncülüğündeki ekip, bir yandan geçmiş yönetime ait ilçe esnafına olan borcu kapatırken, bir yandan da ilçenin çehresini değiştirecek yeni projeleri hayata geçiriyor.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borçlu aldıkları belediyeyi kısa sürede ciddi hizmet üreten bir mekanizmaya dönüştürdüklerini söyledi.

İlçe genelinde sokak, cadde, park, bahçe ve okullarda hummalı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Açıkgöz, ilçenin ana güzergahındaki cadde ve sokakları da yenileyerek halkın hizmetine sunduklarını anlattı.

Açıkgöz, ilçedeki değişim ve gelişimin rahatlıkla görülebilir hale geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu anda ilçede büyük ve müthiş bir değişim yaşanıyor ve bu farklılık görülüyor. Suruç'a 22 yılda yapılamayanı biz 22 ayda gerçekleştirdik. 22 yılda yapılan 30 metrekare parkeye karşı biz yaklaşık 400 metrekare parke döşedik. İlçede en çok talep taziye evinin yapımına yönelikti. Toplamda 62 taziye evini ilçeye kazandırdık, bunlardan 13'ünün inşaatı devam ediyor. Suruç'ta en büyük ihtiyaçların başında park geliyordu. Biz de 5 yeni parkı hızlıca açarak vatandaşın hizmetine sunduk. Eski parkların bakım ve onarımını da yaptık. Kırsal mahallerimize de şu anda 40 çocuk oyun parkı yapıyoruz. Gençlere yönelik de 7 ayrı halı saha yapımı çalışmalarımız sürüyor. Kadın ve gençlerimize yönelik de iki merkez açtık. Projelerimiz devam ediyor. İstihdama yönelik çalışmalar yaptık. KOSGEB iş birliğiyle 250 vatandaşımızın istihdamını sağladık. İŞKUR kapsamında 300 kişiye kurs verdik. SODES kapsamında da 30 kursiyere meslek edindirme çalışmamız sürüyor."

Suruç'un su sorunu bitiriliyor

Göreve geldiklerinde belediyenin 25 milyon lira borcun olduğunu ve öncelikle kamu kurumlarına olan borcu yapılandırdıklarını aktaran Açıkgöz, bugüne kadar da 9 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suruç'un tarihi boyunca devam eden içme suyu problemini de çözmede kararlı olduklarını ifade eden Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla şu ana kadar 47 kilometrelik şebeke suyu yapım işi bitirildi. 33 kilometre içme suyu hattı yapıldı. 43 içme suyu kuyusu kazıldı. Toplam 250 kilometre yol çalışması yapıldı. Suruç'ta içme suyu sıkıntısını bitirecek temiz içme suyunun ihalesi de yapıldı. İnşallah bu su sorunu 2 yıl içerisinde de tamamen bitmiş olacak. Asfalt konusunda da şu ana kadar 140 kilometre asfalt sermiş bulunuyoruz. Doğru yönetim, doğru harcama, taleplerin doğru belirlenip doğru karşılanmasıyla hizmet üretiliyor." diye konuştu.

Açıkgöz, sık sık bir araya geldikleri halkın da her talebini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.