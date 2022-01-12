Suruç'ta enerji hatları güçlendiriliyor

Suruç ilçesinde enerjiye olan ihtiyacın artması sebebiyle elektrik nakil hatlarını güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, yaptığı açıklamada, Suruç'un enerji sorununu yakından takip ettiklerini belirtti.

Suruç merkezi ile kırsal mahallerine kesintisiz enerji verilebilmesi için enerji hatlarını güçlendirme çalışmalarına başlandığını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Enerji kesintilerinin yaşandığı ilçe merkezinin bir kısmı ve Aligör mahallesinde güçlendirme çalışması yapılacak. Vatandaşlarımız kış aylarını yaşadığımız bu süreçte rahat edecek ve enerji noktasında sıkıntı yaşamayacak, DEDAŞ ile sürekli görüşme halindeyiz vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerinde değerlendiriyoruz, çözümü noktasında gereğini yapıyoruz ilçede yapılacak olan enerji yatırımları ile beraber enerji noktasında sıkıntı yaşanmayacak arızalar en asgari seviyeye düşecek."

Aktaş, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçedeki elektrik kesintilerinin ve arızlarının ciddi ölçüde azalacağını belirtti.

DEDAŞ'ın ilçe genelinde 5.760 kVA gücünde trafo tesisi yapması planlanıyor.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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