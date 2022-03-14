Suruç'ta çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suruç'ta çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
 - Güncelleme:
Suruç'ta çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı

Suruç Belediyesi tarafından 165 çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı.

Suruç Belediyesi tarafından 165 çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatlarıyla sosyal belediyecilik çalışmalarının davam ettiği ilçede çölyak ve fenilketonüri hastaları için harekete geçildi.

Bu kapsamda ilçede yaşayan 150 çölyak ve 15 fenilketonüri hastasına gıda kolisi dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Aktaş, her zaman çölyak hastalarının yanında olduklarını, kendilerine ve ailelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Kenan Aktaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title