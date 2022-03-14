Suruç'ta çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı

Suruç Belediyesi tarafından 165 çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatlarıyla sosyal belediyecilik çalışmalarının davam ettiği ilçede çölyak ve fenilketonüri hastaları için harekete geçildi.

Bu kapsamda ilçede yaşayan 150 çölyak ve 15 fenilketonüri hastasına gıda kolisi dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Aktaş, her zaman çölyak hastalarının yanında olduklarını, kendilerine ve ailelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.