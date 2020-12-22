Suruç'ta çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Suruç Belediyesi ekipleri tarafından çölyak hastalarına sağlıklı beslenmeleri için glutensiz ürünler teslim edildi.

Suruç Belediyesi ekipleri tarafından çölyak hastalarına sağlıklı beslenmeleri için glutensiz ürünler teslim edildi.

Suruç Belediyesi, çölyak hastası olduğuna dair sağlık raporuyla belediyeye başvuran vatandaşlara yapılan sosyal incelemenin ardından glutensiz ürünler içeren gıda yardım paketi veriyor.

Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma sonucunda yeni tip koronavirüs nedeniyle de zorlu süreçten geçen çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımı yapıldı.

Ekipler, evlerinde ziyaret ettiği hastalara belediyenin hediyelerini teslim etti.

Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Suruç Şube Başkanı Mehmet Emin Ergüvan da desteklerinden dolayı Suruç Belediye Başkanı ve Kaymakamı Kenan Aktaş'a ve emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş