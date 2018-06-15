Suruç'ta AK Parti'lilere Yönelik Saldırı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda yaralanan 8 kişinin Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altın alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 15.58'de Suruç'ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine ilk ambulans saat 16.07'de ulaşmış olup toplam 13 adet 112 ambulansı görevlendirilmiştir. Saat 22.00 itibarıyla halen Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hastanelerimizde 8 yaralının tedavisine devam edilmektedir. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."