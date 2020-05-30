Suruç sokakları yeni görünüme kavuşuyor
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Suruç sokakları yeni görünüme kavuşuyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında, sıvaları dökülen ve boyasız binalar beyaz renge boyanıyor.

Suruç sokakları yeni görünüme kavuşuyor
30.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:08

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında, sıvaları dökülen ve boyasız binalar beyaz renge boyanıyor.

Suruç Belediyesi, sıvaları dökük, boyasız binaların görüntü kirliliği oluşturması nedeniyle ilçe genelinde sokak iyileştirme projesi yürütüyor.

Bu kapsamda evlerin dış cephelerini beyaz renklere boyamaya başlayan belediye görevlileri, ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş da çalışmaları yerinde inceleyerek, eline aldığı fırça ile boyama çalışmasına katıldı.

Aktaş, yaptığı açıklamada ilçeye güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlçe genelinde başlatılan çalışmada yapılan badana ile sıvalı halde bulunan bahçe duvarları ve evler boyanıyor. Koronavirüs kapsamında sokaklarımızın haşere ve böceklere karşı temizlemeyi amaçlıyoruz. İlçenin tüm noktalarında başlatılan çalışma ile beyaza boyanan evlerin ve iş yerlerinin duvarları ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturacak inşallah." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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