Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi

Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Daha önce kuru tarımın yapıldığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Atatürk Barajı'ndan gelen kanallarla suya kavuşan arazilerde ürün çeşitliliği beraberinde bereket getirdi.

Daha önce kuru tarımın yapıldığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Atatürk Barajı'ndan gelen kanallarla suya kavuşan arazilerde ürün çeşitliliği beraberinde bereket getirdi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'daki Suruç Ovası'na yaklaşık 7 yıl önce Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında su verilmeye başlandı. İlçedeki ovaya verilen su sayesinde ürün çeşitliliği de arttı. Daha önce sadece buğday, arpa ve mercimek gibi su ihtiyacı duymadan yetişen ürünler eken çiftçiler, suyun bölgeye gelmesiyle birlikte her geçen gün ekonomik değeri daha yüksek ürünler yetiştirmeye başladı. Mısır, pamuk, şekerpancarı ve sebzeden sonra yonca bölgenin en büyük gelir kaynaklarından biri oldu.

Yonca çiftçinin yüzünü güldürüyor

Her mevsimde ekimi yapılabilen yonca çiftçiler için en önemli alternatif ürün oluyor. Masrafı az, geliri ise giderlerine göre yüksek olan yoncanın hasadı yapılıyor. Makineler tarafından biçilen yonca balya haline getiriliyor. İşçiler tarafından tarlaya giden kamyonlara yüklenen yonca, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere başka illere gönderiliyor.

Yoncanın pamuğa göre daha az masraflı olduğunu söyleyen çiftçi İskender Üçkan, "Şu anda yoncadan memnunuz, bize göre pamuktan ve buğdaydan daha iyidir. Az gelirli ama peşin para dönüyor. Dönümüne 2 ya da 2 buçuk ton ürün elde ediyoruz. Tonu ise 900 Türk Lirası ile bin 100 Türk Lirası arasında alıcı buluyor. İki yıldır bu işi yapıyorum. Benim için pamuk ve buğdaydan daha iyi. Düşük maliyet, fazla kar. Burada çeşitleri arttırmak için yonca ektik ve bazı çiftçilerin ısrarı üzerine yoncaya yöneldim. Yonca biraz zahmetli ama pamuk gibi eziyeti yok. Yıllık geliri yok, maaşlı bir insan gibi her ay geliri var" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi
Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi
Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cansu Dere Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Serdar Aziz Yılmaz Vural Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:47:29. #1.15#

title