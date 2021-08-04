"Suruç narı" coğrafi işaret alarak tescillendi
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"Suruç narı" coğrafi işaret alarak tescillendi

'Suruç narı' coğrafi işaret alarak tescillendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesince başvurusu yapılan "Suruç narı" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesince başvurusu yapılan "Suruç narı" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Suruç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından geçen yıl başvurusu yapılan, kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken Suruç narı, coğrafi işaret tescil belgesiyle kayıt altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Suruç narının artık tescilli bir ürün olarak tezgahlarda hak ettiği yere ulaştığını belirtti.

GAP Eylem Planı kapsamında yapılan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi ile bölgenin bereketli topraklarının Atatürk Barajı suyuyla buluşturulduğunu aktaran Aktaş, şunları belirtti:

"Sulama sayesinde bölgemizde Suruç narı üretiminde artış sağlandı. Coğrafi işaret tescil belgesini alarak tescillediğimiz Suruç narı Milli Tarım Projesi kapsamında GAP Bölgesinde Bazı Yeni Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Yerel Nar Genotiplerinin Üretime Kazandırılması Projesi'nde yer alan 23 nar çeşidinden biridir. Narımızın hak ettiği değere ulaşması amacıyla daha önceden çalışmalarına başladığımız ve kurum aşaması devam eden 'Suruç Nar Kadın Kooperatifi' ile narın katma değerine değer katıp çok çeşitli tüketim ürünlerini ortaya çıkaracağız. Oluşturacağımız satış pazarıyla ülke ekonomisine katacağız. İstihdam edeceğimiz yüzlerce kadınla iş sahası oluşturup ilçemizden çalışmak için çeşitli illere giden kadın tarım işçilerine de çalışma imkanı sunacağız. Hem ülkemiz ekonomisine hem de ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacağız."

İlçede su sıkıntısı nedeniyle yıllar önce 150-200 dekar alana gerileyen Suruç narı üretim alanı, 4 yıl önce sulamanın başlaması ve devlet destekleriyle bu yıl 750 dekara kadar yükseldi. Suruç narında bu yıl 500 ton rekolte bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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