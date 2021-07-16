Suruç meydanı kırmızıya boyandı
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Suruç meydanı kırmızıya boyandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | Güncel

Suruç meydanı kırmızıya boyandı -Suruç'ta binlerce Ayyıldızlı Türk Bayrağı dalgalandı -Sınırın sıfır noktasında Ayyıldızlı 15 Temmuz kutlaması Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzlerce kişi meydanda toplanıp Türk Bayraklarını sallayıp 15 Temmuz Demokrasi...

Suruç meydanı kırmızıya boyandı

-Suruç'ta binlerce Ayyıldızlı Türk Bayrağı dalgalandı

-Sınırın sıfır noktasında Ayyıldızlı 15 Temmuz kutlaması

ŞANLIURFA - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzlerce kişi meydanda toplanıp Türk Bayraklarını sallayıp 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe Ayyıldızlı Türk Bayrağı gösterisi damgasını vurdu. Meydanda toplanan yüzlerce kişi meydanı la bayraklarla donattı. Saygı duruşu ve Kuran'ı Kerim okunmasının ardından başlayan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Doğan, askeri yetkililer, şehit aileleri, gaziler ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazıyla birlikte başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak verildi. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin gösteriminin ardından, 15 Temmuz belgeseli sinevizyondan alandaki vatandaşlara izlettirildi. Kur'an tilaveti ve duaların okunduğu programda konuşan Kaymakam Kenan Aktaş, birlik ve beraberliğin gücüne dikkat çekerek Türkiye tarihinde iç ve dış düşmanlara karşı verilen mücadele ve elde edilen başarıları aktardı.

Konuşmaların ardından meydanda toplanan yüzlerce kişi Türk Bayrağı sallayarak içerdeki ve dışardaki düşmanlara karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Program boyunca vatandaşlara çorba ikram edildi. Gece okunan selalarla son buldu.

Suruç meydanı kırmızıya boyandı
Suruç meydanı kırmızıya boyandı
Suruç meydanı kırmızıya boyandı
Suruç meydanı kırmızıya boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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