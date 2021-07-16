Suruç meydanı kırmızıya boyandı
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Suruç meydanı kırmızıya boyandı

Suruç meydanı kırmızıya boyandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde meydanda toplanan yüzlerce kişi, dalgalandırdıkları Türk bayrakları ile ile adeta meydanı kırmızıya boyadı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde meydanda toplanan yüzlerce kişi, dalgalandırdıkları Türk bayrakları ile ile adeta meydanı kırmızıya boyadı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine ay yıldızlı Türk bayrağı gösterisi damga vurdu. Meydanda toplanan yüzlerce kişi meydanı bayraklarla donattı. Saygı duruşu ve okunan Kur'an-ı Kerim ile başlayan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Doğan, askeri yetkililer, şehit aileleri, gaziler ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazıyla birlikte başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak yayınlandı. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin gösteriminin ardından 15 Temmuz belgeseli izlendi. Kur'an tilaveti ve duaların okunduğu programda konuşan Kaymakam Kenan Aktaş, birlik ve beraberliğin gücüne dikkat çekerek, Türkiye tarihinde düşmanlara karşı verilen mücadele ve elde edilen başarıları aktardı. Konuşmaların ardından meydanda toplanan yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Program boyunca vatandaşlara çorba ikram edilirken, gece okunan selalarla son buldu. - ŞANLIURFA

Suruç meydanı kırmızıya boyandı
Suruç meydanı kırmızıya boyandı
Suruç meydanı kırmızıya boyandı
Suruç meydanı kırmızıya boyandı
Suruç meydanı kırmızıya boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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