Suruç Kırsalı Kış Öncesi Sathi Asfaltla Buluşuyor

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç kırsalında yol altyapısı ve üstyapısı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

"Yol Medeniyettir' şiarıyla halka hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesindeki kırsal yollarda sathi kaplama asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Suruç'ta taban suyunun yükselmesi nedeniyle yolların altyapısına ağırlık veren ve ardından sathi kaplama asfalt serimine başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların konforlu bir ulaşıma kavuşmaları için mesaisini sürdürüyor.

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde kırsal alanlarda stabilize yol yapımı, beton boru uygulaması, yol bakım, onarım çalışmaları ve sathi kaplama asfalt gibi çalışmaları sürdüren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, plan ve program dahilinde belirlenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların kış mevsiminde mağdur olmaması için çalışan ekipler, Suruç İlçesinde Dinlence, Küçük Tümsekli - Tavşan - Çaykara - Binekli - Alanyurt, Katırmağara - Ağırtaş, Gömmekuyu - Kesmecik, Ölçektepe - Bilge - Suruç, Yoğurtçu - Saygın - Pınarbaşı, Yönlü ve son olarak Suruç Bostancı grup yolu olarak anılan Bostancı - Karahöyük - Yurtçiçeği - Suruç grup yolunda sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamladı.

Mahalle sakinleri mahallelerinden geçen yolların yaklaşan kış ayları öncesi sathi asfaltla buluşturulmasından dolayı memnun olduklarını belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve sahada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

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