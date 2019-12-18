Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:52
Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçen Aktaş, yaşam kategorisinde 'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Aktaş, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarını kutladı.

Kaynak: AA
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