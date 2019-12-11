11.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:51

Barış yemeğine gelenler ve alınan güvenlik önlemleri

Ailelerin barıştırılması

Yemek ikramı

Barış yemeğinden görüntüer

Dua edilmesi Suruç Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kenan Aktaş husumetli aileleri barıştırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasındaki husumet, Suruç Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kenan Aktaş'ın devreye girmesiyle sonlandırıldı.

İlçede yaklaşık 2 ay önce amca çocukları arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı olayın ardından akrabalar arasında başlayan husumetin sona ermesi için Kenan Aktaş ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

Girişimler sonucu iki aile mensupları kırsalda bulunan Kuzulkuyu Mahallesi'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Suruç Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kenan Aktaş, yaptığı konuşmada, kardeşler arasında kavgaların doğru olmadığını belirterek, barışa vesile olan herkese teşekkür etti.

Birlikte yemek yiyen aileler de barışı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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