Suruç'a Şehit Ateşi Düştü (4)

CENAZESİ ŞANLIURFA'DA



Bitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan iki askerden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, şehidin babası Celal, kardeşleri ve yakınları tarafından karşılandı. Askeri uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Yakınlarının gözyaşı döktüğü şehit Ateş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Suruç İlçesi'ne götürüldü.



