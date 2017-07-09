Suruç'a Şehit Ateşi Düştü (2)

ŞEHİT BABASI: İNŞALLAH TERÖR OLAYLARI SON BULUR



Bitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'ın Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, Türk bayraklarıyla donatılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babasının evi, taziyeye gelenlerin akınına uğradı. Şehit Uzman Onbaşı Ateş'in babası Celal Ateş, oğlunun şehadet haberiyle yıkıldığını belirterek, "Benim ciğerim yandı, nice anne ve babaların ciğeri yandı. İnşallah bu terör olayları son bulur. Şehit oğlum daha önce benimle beraber çalışıyordum. 2 yıldır vatana hizmet ediyor. Oğlumla en son geçen Pazar günü görüşmüştük. Bugünlerde onu nişanlandırmak için bir mücadelemiz vardı. Kısmet olmadı. Artık anne ve babalar ağlamasın, vatan sağolsun" dedi.



Annesi Asiye Ateş'in 2007 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği, Türk bayrağının asıldığı şehit Ateş'in evine ziyarete gelen Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Celal Ateş'e başsağlığında bulundu. Şehit Uzman Onbaşı Halil Ateş'in, 6'sı kız 10 kardeşin üçüncü büyüğü ve 2 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı belirtildi.



