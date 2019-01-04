Sürü Yönetimi Kursu" Sertifikaları Verildi
Bahçe ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu"nu başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi.
Bahçe ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu"nu başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde, Genç Çiftçi Projesi'nin 3 yıldır devam ettiğini belirtti.
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin fizibilite çalışmalarının ardından Bahçe'de uygulanmaya başlanacağını ifade eden Sağlam, çiftçilere yönelik projelerin önemsendiğini dile getirdi.
Bahçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 40 saatlik kursu başarıyla bitiren 24 kursiyere sertifika verildiğini kaydetti.
Daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: AA