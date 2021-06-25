'Sürü yönetimi elemanı' kursu sona erdi
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'Sürü yönetimi elemanı' kursu sona erdi

'Sürü yönetimi elemanı' kursu sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 'Sürü yönetimi elemanı' kursu açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 'Sürü yönetimi elemanı' kursu açıldı.

Bozüyük'e bağlı Kandilli köyünde düzenlenen ve 4 ay süren kursa köylüler yoğun katılım sağlandı. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimleri veteriner hekim Özgür Tutar tarafından verildi. Kurs boyunca kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatıldı. Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi. - BİLECİK

'Sürü yönetimi elemanı' kursu sona erdi
'Sürü yönetimi elemanı' kursu sona erdi
'Sürü yönetimi elemanı' kursu sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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