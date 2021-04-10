'Sürü yönetimi elemanı benim' kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı
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'Sürü yönetimi elemanı benim' kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı

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'Sürü yönetimi elemanı benim' kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı

Söğüt Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Sürü yönetimi elemanı benim' kursunu katılan 25 kursiyere belgeleri verildi.

Söğüt Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Sürü yönetimi elemanı benim' kursunu katılan 25 kursiyere belgeleri verildi.

Söğüt ilçesine bağlı Ortaca köyünde "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kursiyere ağılda yemleme, mera alanlarında yönlendirme, hayvan sağlığı, sağım, ırk seçme, bakım, besleme, hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme konularında pratik ve teorik eğitim verildi. Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli ile Ortaca köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarı Murat Arslan ve köylülerle bir araya gelerek bir süre görüşen Vali Şentürk, "Sürü yönetimi elemanı benim" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini verdi.

"Devletimizin, tarım ve hayvancılık konusunda sağlamış olduğu ciddi destekler var"

Vali Şentürk, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köyde kurs açılmasının önemine değinerek, "Üreticimiz, daha modern ve bilinçli hayvancılık yapabilecek. Bölgede hayvancılıkta yüksek verim alınması bakımından önemli. Kurslarımız diğer köylerde devam ediyor. Köylerimizde hayvancılığın karlı bir sektör haline geleceğine inanıyorum. Devletimizin, tarım ve hayvancılık konusunda sağlamış olduğu ciddi destekler var. Bunlar yerinde doğru kullanılırsa ve değerlendirilirse, hedeflere ulaşmamız zor değil. Bu işi yapan çiftçilerimizin daha iyi yapabilmeleri için açılan kursları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Söğüt Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan nakış ve kıyafet dikimi gibi değişik branşlardaki kursu da ziyaret eden Vali Şentürk, hazırladıkları el işi ürünler ve çalışmalar hakkında el sanatları öğretmeni Elif Aslan ve kursiyerlerden bilgi aldı. Vali Şentürk daha sonra beraberindekilerle birlikte köyde bulunan Koç Tacettin Türbesini ziyaret ederek, incelemede bulundu. - BİLECİK

'Sürü yönetimi elemanı benim' kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı
'Sürü yönetimi elemanı benim' kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı
'Sürü yönetimi elemanı benim' kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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