Sürü Teknolojilerini Geliştirilmesi Kapsamında Saga Çağrıları 29-04-2021
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Sürü Teknolojilerini Geliştirilmesi Kapsamında Saga Çağrıları 29-04-2021

Sürü Teknolojilerini Geliştirilmesi Kapsamında Saga Çağrıları 29-04-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

HaberlerSürü Zekası Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları 2020-2021 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığıkoordinasyonunda sektörün geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

NKÜ - HaberlerSürü Zekası Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları 2020-2021 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığıkoordinasyonunda sektörün geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bahse konu (OTAĞ) çalışmaları ile ortaya çıkan yol haritası doğrultusunda alınan karar sonucunda "Sürü Haberleşme ve Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrıları" yayımlanmıştır. Bu kapsamda SSB Ar-Ge portalınden yayımlanan ilgili SAGA çağrılarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir; Sürü Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı: Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerin Geliştirilmesi SAGA Çağrısı Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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