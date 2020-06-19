- Sürü sele kapıldı, 30 büyükbaş hayvan telef oldu
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- Sürü sele kapıldı, 30 büyükbaş hayvan telef oldu

Sürü sele kapıldı, 30 büyükbaş hayvan telef oldu Amasya'nın Suluova ilçesinde son yılların en şiddetli yağmur ve dolu yağışı sel felaketine yol açtı.

19.06.2020 03:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:39

Sürü sele kapıldı, 30 büyükbaş hayvan telef oldu

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde son yılların en şiddetli yağmur ve dolu yağışı sel felaketine yol açtı. Sele kapılan 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sele ve heyelana neden oldu. Bu esnada yayılımda olan yüzlerce hayvan sulara kapıldı, 30 tanesi telef oldu. O anlarsa cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Hayvanların peş peşe suya kapılarak gözden kaybolduğu kameralara yansıdı. Akıntıya kapılan 30 büyükbaş hayvan ile çok sayıda koyun, sel sularıyla Tersakan Çayı'na kadar sürüklenerek telef oldu.

Olayın gerçekleştiği Suluova-Havza karayolu mevkisinde bulunan bir et ve kemik unu fabrikasının sahibi Mustafa Nebioğulları, "Fabrikamızın yan tarafında bulunan merada hayvanlarımız otluyordu. Yağmur başlayınca hayvanlar tünele girdi. Yağış artınca da tünele su birikmeye başladı, biriktikçe sel oluştu. Sel de önüne hayvanlarımızı katarak Tersakan Çayı'na doğru sürükledi. 30'a yakın hayvanımız telef oldu. İş yerimizi su bastı, aynı zamanda fabrikamızın ön kısmında bulunan inşaat alanından da sel önüne ne kattıysa sürükledi. Maddi zarara uğradık ama bu da Allah'tan gelen bir şey. Rabb'im bizleri beterinden korusun dedi."

- Sürü sele kapıldı, 30 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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