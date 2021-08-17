Sürü sahibi tüfekle "kurt nöbeti" tutuyor
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Sürü sahibi tüfekle "kurt nöbeti" tutuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürü sahibi tüfekle "kurt nöbeti" tutuyor Edirne'nin İpsala ilçesinde, koyunlara saldıran kurtlar 1 koyunu telef etti, 2 koyun da kayboldu.

Sürü sahibi tüfekle "kurt nöbeti" tutuyor

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde, koyunlara saldıran kurtlar 1 koyunu telef etti, 2 koyun da kayboldu. Sürü sahibi koyunlarına saldıran kurtlara engel olmak için elinde tüfekle gece gündüz nöbet tutuyor.

İpsala ilçesinin Sultan Köyü'nde aç kalan kurtlar, Güvenç Engin'e ait koyun ağılına girip koyun sürüsüne saldırdı. Saldırıda 1 koyun telef olurken 2 koyunda kayıplara karıştı. Zaman zaman yaşanan kurt saldırıları köy halkının korkulu rüyası haline geldi. Hayvanlarını kaybeden ve kurtların yeniden saldırmasından endişe duyan sürü sahibi Güvenç Engin ise çareyi "kurt nöbeti" tutmakta buldu. Engin, sürülerine saldıran kurtlara engel olmak için elinde tüfekle her akşam nöbet tutuyor.

Kurt saldırılarının daha öncede çevre köylerde gerçekleştiğini ve koyunların telef olduğunu söyleyen sürü sahibi Güvenç Engin, geçen zaman diliminde kurtların bir kez daha ağılına girmek istediğini ancak köpeklerin engel olduğunu belirtti. Köpeklerinden birinin ölmesi sonucu ağılda tek köpeğinin bulunduğunu ve boşluk oluştuğunu ifade eden Engin, artık gece gündüz tüfekle kurt nöbeti tutmaya başladığını açıkladı.

Sürü sahibi tüfekle 'kurt nöbeti' tutuyor
Sürü sahibi tüfekle 'kurt nöbeti' tutuyor
Sürü sahibi tüfekle 'kurt nöbeti' tutuyor
Sürü sahibi tüfekle 'kurt nöbeti' tutuyor
Sürü sahibi tüfekle 'kurt nöbeti' tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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