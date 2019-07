Sürü Büyütme ve Destekleme programıyla üretim artacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Üreme Verimliliği Projesi, Etçil Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Destekleme' programı toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bu destek programıyla hayvancılığın sürdürülebilirliği artacak" dedi.

Düzenlenen programa İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül ve çiftçiler katıldı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan sayısının çoğaltılması, et ve et ürünlerindeki sıkıntıların giderilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yapılan 'Üreme Verimliliği Projesi, Etçil Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Destekleme' programı Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programda çiftçilerle bulan Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ve Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların arttırılmasının öneminden bahsederek bu sayede hep beraber bir birliktelik oluşturarak kayıpların da giderilebileceğinin öneminden bahsetti.

Kayseri'nin hayvancılık rakamlarında daha da ileride olması gerektiğini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, "Üreme Verimliliği Projesi, Etçil Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Destekleme programımıza bakanlığımızdan gelen iki uzman arkadaşımızla birlikte bugünkü programımıza başlayacağız. Bakanlığımız, malumunuz 2002 yılından bu yana üretimin sağlanması, devamlılığın getirilmesi ve yüksek yerli ürünler elde edilmesi amacıyla birçok faaliyetlerde bulunuyor. Bunların arasında Kayseri'nin, ciddi anlamda payının olduğunu ve bu payda buradaki üreticilerimizin, ziraat odalarımızın ve birliklerimizin büyük emekleri olduğunu da unutmamak gerekir. Kayseri üreten ve yenilikçi yapısıyla, her geçen yıl değerin üzerine değer koyan bir şehrimiz. Bu şehir aynı zamanda, tarım teknolojisinin geliştirilmesinde ve sürdürülebilir olmasında da çok ciddi atılımlar yapıyor. Bu atılımlarda dünden aldığımız bayrağı ileriye taşımak adına biz de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Hayvan varlığımıza bakacak olursak, Kayseri 360 bin baş hayvanla Türkiye sıralamasında 11. Sırada yer almakta. Küçükbaş hayvan varlığı, dünümüze göre bugün çok daha iyi olmasına rağmen olmamız gereken yerde değiliz. Türkiye'de et açığının kapatılması ve bu tür söylemlerin önüne geçilebilmesinde en önemli unsurun küçükbaş hayvan varlığı olduğunu ve küçükbaşları arttırarak sürdürülebilir olacağını düşünüyorum. Türkiye 2017 yılı rakamlarıyla yaklaşık 70 milyar lira olan hayvansal üretimin 1995 yılındaki paya göre baktığınızda yüzde 18'deyken, şu an da bu pay 2017'de yüzde 34'e yükseldi ve Avrupa Birliği'ndeki var olan oran yüzde 43 civarında. Bu toplantının ve desteğinde, ülkemizdeki hayvancılığın sürdürülebilir olmasında önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, yaklaşık 1 milyon civarında buzağı kaybı olduğunu ve bu kaybın giderilmesi için hep beraber çalışacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üreme Verimliliği Projesi, Etçil Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Destekleme adı altında bir hareket başlattık. Kış döneminde bölgesel toplantılar yaparak, il bazında illeri de tarayarak bu konular hakkında hem sahanın nabzını yoklamak hem de sizden geri dönüşümleri almak adına sizleri topladık. Özellikle büyükbaşlarımızda, sığırlarımızda kayıplarımız var. Bir ara buzağı ölümü denildi ama durumumuz o konuda çok da vahim değil. Biz asıl kaybı tohumlama kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde bakım ve beslemeye bağlı, hastalıklara bağlı ve en önemlisi kayıplara bağlı göremediğimiz önemli şeylerimiz var. Bunun sayısı da hiç azımsanmayacak ölçüde ve elimizdeki sayılara baktığımızda yaklaşık 1 milyon civarında bir buzağı kaybımız var. Biz bu kaybı popülasyonumuza kattığımız durumda, ithalattan tutun da damızlık ihtiyacımıza kadar çok şeye çare olacak diye düşünüyoruz. Bu manada farkındalık oluşturmak amacıyla desteklerinizi bekleyeceğiz. Özellikle veteriner hekim arkadaşlarımıza çok büyük sorumluluk düşüyor bu konuda. Yetiştiricilerimiz hayvanların takibinde ciddi sorumluluk almalı. O yüzden bir birliktelik içerisinde bu kayıplarımızı İnşallah kazanacağız" - KAYSERİ

Kaynak: İHA