Sürü Bağışıklığı, Koronavirüs'e Karşı Neden Etkisiz Kaldı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Sürü Bağışıklığı, Koronavirüs'e Karşı Neden Etkisiz Kaldı? - Haber
Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji

Sürü Bağışıklığı, Koronavirüs'e Karşı Neden Etkisiz Kaldı?

Epidemiyolog Gideon Meyerowitz-Katz'ın Science Alert'ta yayınlanan makalesinde sürü bağışıklığının yeni tip koronavirüs'e (COVID-19) karşı neden etkisiz kaldığını açıkladı.

31.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:49
Sürü Bağışıklığı, Koronavirüs'e Karşı Neden Etkisiz Kaldı?

Epidemiyolog Gideon Meyerowitz-Katz'ın Science Alert'ta yayınlanan makalesinde sürü bağışıklığının yeni tip koronavirüs'e (COVID-19) karşı neden etkisiz kaldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, İngiltere'de sürü bağışıklığı modeli ortaya atılmıştı. Uzmanlar, sürü bağışıklığının iddia edildiği gibi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı koruyucu bir yöntem olmadığını ileri sürüyor. Gideon Meyerowitz-Katz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının günlük olarak takip edilmesi gereken, çok değişken bağlı ve öngörülemez yapısının olduğunu belirtti.

Gideon Meyerowitz-Katz, sürü bağışıklığı günümüz koşullarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede bir seçenek olmadığını ifade etti. Gideon Meyerowitz-Katz'a göre aşı olmadan toplum bağışıklığından bahsetmek bilimsel açıdan doğru değil.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle toplamda 37.878 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde şu ana kadar 788.522 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.

Yeni Tip Koronavirüs için Aşı Çalışmaları Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) için aşı çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde klinik ortamda ilk aşı denemeleri başlamıştı. Yetkililer, aşı testlerinin başarı ile sonuçlanması durumunda, aşının ilgili kurumlar tarafından onay alabilmesi ve kullanıma sunulabilmesi için 12 ile 18 ay arasında sürenin gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haber
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haber
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı Haber
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haber
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Burak Özçivit Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Basketbolcu Bülent Uygun
Daha Fazla Milli Rusya Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Sürü Bağışıklığı, Koronavirüs'e Karşı Neden Etkisiz Kaldı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 17:19:11. #1.15#
title