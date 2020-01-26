Sürsürü Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları Ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
26.01.2020 00:29 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:31
Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları
Ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (4)
Kaynak: AA