Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
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Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

17.03.2021 19:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:41

Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Sivas'ta etkili olan kar yağışı, bin 450 rakımlı Seyfebeli geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı, bin 450 rakımlı Seyfebeli geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken kar yağışının etkisiyle Sivas - Erzincan karayolu üzerinde bulunan bin 450 rakımlı Seyfebeli geçidinde ağır tonajlı araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Karda ilerlemekte güçlük çeken ağır tonajlı araçlar yolun açılıp tuzlanmasını bekledi. Öte yandan yazlık lastikle kara yakalanan bir araç sürücü ilerleyemeyince zincir takmak zorunda kaldı. Bir süre yolda kalan araç sürücülerinin imdadına karayolları ekipleri yetişti. Yolun kardan temizlenmesiyle araçlar yoluna devam etti.

Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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