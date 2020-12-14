Sürpriz ikili... İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor
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Sürpriz ikili... İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor

14.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:31
Sürpriz ikili... İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

28 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Hürriyet

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