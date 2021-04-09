Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu
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Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, gazetecilerin sürpriz kutlaması ile karşılaşırken, yapılan kavga anonsu gerçeğe dönüştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, gazetecilerin sürpriz kutlaması ile karşılaşırken, yapılan kavga anonsu gerçeğe dönüştü. Kavgaya, kutlamaya gelen polisler müdahale etti.

Aydınlı gazeteciler, Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kapsamında Aydın'da görev yapan polislere sürpriz kutlama yaptı. Gazetecilerin kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye geldiklerinde gazetecilerin sürprizi ile karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler konfeti ve çiçeklerle karşılanırken, tatlı ikramı yapıldı. Karşılaştıkları sürpriz karşısında çok şaşırdıklarını ifade eden ekipler, kendilerini unutmayan basın mensuplarına teşekkür etti.

İhbar üzerine olay yerine geldiklerinde şaşırdıklarını ifade eden yunus ekipleri komiseri Melik Arı, "Kavga anonsu üzerine ekibimiz ile olay yerine geldik. Basındaki arkadaşlarımız sağ olsunlar, zaten onlarla her zaman birlikte çalışıyoruz. İnce düşünceleri için teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız ve basınımızın polis ve askerimizi olan bu ilgisi her daim devam eder. Böyle günlerde vatandaşlarımıza hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.

Her daim vatandaşların desteği ile görevlerinin başında olduklarını ifade eden Komiser Yardımcısı Muzaffer Alp İmamoğlu da, "Bizim için güzel bir sürpriz oldu, çok teşekkür ederiz. Vatandaşımızın desteğiyle her daim görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kavga ihbarı gerçek oldu

Kavga anonsu ile olay yerine gelen ekipler, sürpriz kutlama ile karşılaşırken, kavga anonsu ise bir anda gerçek oldu. Kutlamanın sonuna doğru yol verme nedeniyle taksici ve motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü M.O. kaskı ile taksinin aynasını kırdı. Kutlamayı yarıda kesen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek olayın büyümesini engellerken, taksi sürücüsü M.A.G. de motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu. - AYDIN

Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu
Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu
Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu
Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu
Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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