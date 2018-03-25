Sürpriz Evlilik Teklifine Sürpriz Konuk

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tesadüfen şahit olduğu sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna dahil olarak, ikinci bir sürpriz yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki 2. Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Mustafa Sidal, 3 yıl önce tanıştığı 20 yaşındaki Ayşegül İnan'a sürpriz evlilik teklifinde bulunmak için birliğinden izin alarak memleketi Antalya'ya geldi.

Sidal, asker kıyafetlerini giyerek Karaalioğlu Parkı içerisinde sürpriz teklif için hazırlık yaptı. "Benimle evlenir misin gönlümün sultanı" yazılı pankart hazırlayıp yere çiçek ve notlardan kalp yapan Mustafa Sidal, hiçbir şeyden haberi olmayan kız arkadaşı Ayşegül İnan'ı beklemeye koyuldu.

Mustafa Sidal, sevgilisinin gelmesini beklerken, Karalalioğlu Parkı'ndan tesadüfen geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile karşılaştı. Gencin sürpriz evlilik teklifi yapacağını öğrenen Türel, bu mutlu ana şahitlik yapmak istedi ve Mustafa Sidal ile Ayşegül İnan'ı beklemeye başladı. Bu sırada Mustafa Sidal ile sohbet eden Türel, "isterse hazır gelmişken nikahlarını kıyabileceğini" söyleyerek espiri yaptı.

Kısa bir bekleyişin ardından buluşma noktasına gelen Ayşegül İnan, erkek arkadaşı Mustafa Sidal'ın sürprizini görünce gözyaşlarını tutamadı. Mustafa Sidal, not kağıtlarından ve gül yapraklarından oluşturduğu kalbin içerisinde diz çökerek, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu.

"Benimle evlenir misin?" teklifine "evet" diyerek karşılık veren İnan, ikinci bir sürprizi de karşısında Başkan Türel'i görünce yaşadı.

"Nikahı kıymaya geldim"

Evlilik teklifinin heyecanını yaşayan genç kız, Başkan Türel'in "Ayşegül tebrik ederim. Ben nikahı kıymaya geldim haberin var değil mi? Her şey hazır nikahı da kıyacağız şimdi." sözleri üzerine ikinci bir şaşkınlık yaşadı.

Türel, yaptığı bu şakanın ardından genç çifti tebrik ederek, "İnşallah nikahınızı da kıymak nasip olur. Ben de geçiyordum bu tarihi ana şahit olayım dedim. İnşallah 216 gün sonra tezkere, ondan sonra nikahı kıyacağız. Uzatmayacağız." dedi.