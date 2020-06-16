Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi

Van'da görev yapan genç öğretmen, meslektaşı olan kız arkadaşına drone ile gökyüzünden indirdiği yüzüğü vererek sıra dışı bir evlenme teklifi yaptı.

Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi
16.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:23

Van'da görev yapan genç öğretmen, meslektaşı olan kız arkadaşına drone ile gökyüzünden indirdiği yüzüğü vererek sıra dışı bir evlenme teklifi yaptı.

Yeni tip korona virüs salgınında birçok programını iptal eden ve ya erteleyen çiftler, sıra dışı organizasyonlarla unutulmaz anlar yaşayabiliyor. Van'da görev yapan genç öğretmen Özgür Uçar, uzun zamandır tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği kız arkadaşı için bir organizasyon planladı. Bunun için sıra dışı fikirleriyle gündeme gelen Vanlı yönetmen Orhan An ile bir araya gelen Uçar, drone ile evlilik teklifi organizasyonu düzenlemeye karar verdi.

Edremit ilçesindeki kent meydanına kız arkadaşı Kübra Urhan ile gelen Özgür Uçar, sahilde kısa bir yürüyüş yaptı. Genç çiftler özçekim yaptığı sırada üzerlerine yüzük bağlı olan bir drone yaklaştı. Kurdeleyi keserek drone'dan aldığı yüzüğü Urhan'a veren Uçar, evlenme teklif etti. Gördükleri karşısında şaşkınlığa engel olamayan Urhan, teklifi kabul etti. Korona virüs salgınından dolayı sarılamayan genç öğretmenin teklifine şahit olan çevredeki vatandaşlar ise alkışlar eşliğinde kendilerini tebrik etti.

"Sürpriz bir evlilik teklifi geldi"

İHA muhabirine konuşan genç öğretmen Kübra Urhan, unutulmaz bir an yaşadığını belirtti. Korona virüs salgını dolayısıyla birçok planı erteledikleri gibi evlilik teklifi organizasyonunun da iptal olduğunu sandığını ifade eden Urhan, "İzmir'den Van'a geldik ve yemek için Edremit'e geldik. Ama buraya gelirken böyle bir sürprizle karşılaştım. Bu süreçte birçok şeyi erteledik ve ya iptal ettik. Birçok hayalimiz vardı ancak çoğu olmadı. Evlilik teklifi de bunlardan bir tanesiydi ve bunun da gerçekleşemeyeceğini düşünüyordum. Ancak sürpriz bir evlilik teklifi geldi ve bu benim için güzel bir anı oldu. O an çok heyecanlıydım" dedi.

"Mutlu günümüzü hüsrana dönüştürmedik"

Kapalı bir ortam ve yoğun katılımlı bir organizasyon fikrini salgından dolayı iptal ettiğini dile getiren öğretmen Özgür Uçar ise böylece en mutlu günlerinin hüsranla sonuçlanmamasının önüne geçtiklerini söyledi. Uçar, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında birçok alışkanlığımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Bende kendi evlilik teklifimi kapalı bir ortamda yapmaktansa dışarıda drone çekimiyle daha az riskli olacağını düşündüm. Sürpriz evlilik teklifini yaptık ve çok da güzel oldu. Sağlık Bakanımızın ile sağlık çalışanlarımızın emeklerini ziyan etmemek istedik. Bu konuda da bir farkındalık oluşturmak istedik. Diğer taraftan farklı alternatiflerin de olabileceğini gösterdik. Bununla birlikte en güzel günümüzü zayi etmedik. Salgından kaynaklı bir hüsrana dönüştürmedik. En mutlu günümüzde sarılmak istedik. Fakat şartlar el vermedi. İnşallah birlikte daha güzel günler göreceğiz. Korona virüsün bizim alacağımız önlemlerden daha güçlü olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Çiftlerimizin mutlu olmasını istedim"

Vanlı yönetmen Orhan An da bilinen organizasyonlardan farklı bir program düzenlediklerine dikkat çekerek, "Bölgemizde bilindik nikah, düğün ve kız isteme törenleri oluyor. Biz de bilinenlerden farklı şey yaptık. İnternet ortamında araştırma yaparken bu planı buldum. Bu çalışmanın Van'da da olmasını istedim. Çiftlerimizin böyle güzel sürprizlerle mutlu olmasını istedim. Bunun için böyle bir çalışma yaptık. Çiftlerimiz de çok mutlu oldu ve organizasyonu çok beğendiler. Bundan dolayı bende çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi Haber
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Demet Evgar Kenan Doğulu Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Bursa Bingöl Karlıova
Şu an buradasınız: Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 09:39:24. #1.14#
title