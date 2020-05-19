Sürpriz doğum gününde Vali oldu Balıkesir'de 17 yaşına giren Serhat Ataş, 1 günlüğüne Vali olmanın sevincini yaşadı.

Balıkesir'de 17 yaşına giren Serhat Ataş, 1 günlüğüne Vali olmanın sevincini yaşadı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs doğumlu 11. sınıf öğrencisi Serhat Ataş'a doğum günü sürprizi yaptı. Valilik tarafından kendisine yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ataş, yaklaşık 100 araçlık jandarma ve polis araçlarından oluşan konvoyla birlikte şehirde vatandaşları selamlayarak bayrak dağıttı.

Valiye teşekkür eden Ataş, "Bugün 19 Mayıs ve benim doğum günüm. 17 yaşıma girdim. Valilik tarafından çok güzel bir sürpriz yapıldı ve 1 günlüğüne Vali oldum. Valilik personelleri ilk önce şehitliği ziyaret ettik. Şimdi de amirlik araçlarıyla bayrak dağıtımı yapacağız. Bana bu mutluluğu yaşatan Valimize çok teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA