Sürpriz doğum günü! Yaşını duyanlar şaştı kaldı

Arkadaş grubuyla mekanda eğlenen Şıkel, doğum günü pastasını üflemeden önce dilek tuttu.

Pastayı üfledikten sonra dans ederek yeni yaşını kutlayan güzel manken, "2022'den sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Şıkel'in enerjik ve formda görüntüsünü görenler ise, "Kim der 43 yaşında diye" yorumunu yaptı.

SIRRINI AÇIKLADI

Her gün canlı yayınlanan bir sabah programı sunan Çağla Şıkel, yoğun temposuna rağmen korumayı başardığı enerjisinin sırrını da açıkladı: "Enerji aldığım, beni şarj eden çok fazla şey var. Bunlardan biri; işim. İkincisi; çocuklarım.

Üçüncüsü; spor ve kişisel gelişimle çok fazla ilgileniyor olmam. Her sabah canlı yayın yapmak keyifli ama aynı zamanda çok zor ve stresli bir iş. Yine de hiçbir zaman tükendim demedim. Mental anlamda kendimi her zaman destekliyorum."