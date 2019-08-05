Sürpriz ayrılık! Ayhan Akman istifa etti

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

5.08.2019 19:42
Sürpriz ayrılık! Ayhan Akman istifa etti

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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