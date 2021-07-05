Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
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Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Marmaris'e giden sevgililer önceki gün Barba Saranda adlı mekanda görüntülendi.

Marmaris'e giden sevgililer önceki gün Barba Saranda adlı mekanda görüntülendi.

Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.

Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

Sevgilisini "Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım" diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı "Gitmezlerse sudan çıkmam" cevabı karşısında kahkaha attı. Muhabirler, "Lütfen çekmeyin de çıksın adam artık sudan" diyerek ricada bulunan Şekerci'yi kırmadı. 

İLK FOTOĞRAF

Selin Şekerci ve İbrahim Selim ilk kez tatil öncesi Zorlu'da alışveriş yaparken Mehmet Üstündağ tarafından görüntülendi. 

Kaynak: Hürriyet

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